Marras assessore all’Economia, Termine: «Punto di riferimento importante in Regione per la Maremma»

GROSSETO – “Il futuro della Toscana è anche nelle competenze e nelle capacità di Leonardo Marras. Eugenio Giani nel formare la giunta regionale ha indicato il nostro rappresentante come assessore all’Economia, alle Attività produttive, alle Politiche del Credito e al Turismo”.

A scriverlo, in una nota, il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine.

“Il Partito democratico della provincia di Grosseto – prosegue -, nell’augurare buon lavoro al presidente Giani e a tutta la giunta regionale, saluta con orgoglio l’impegno che attende Leonardo Marras.

È un riconoscimento, innanzitutto, alle sue capacità, poi, anche, al valore delle comunità che rappresenta. Grosseto governerà una larga fetta delle materie che disegneranno il futuro delle imprese e del sistema economico toscano.

Leonardo Marras già come capogruppo ha dimostrato la sua capacità di visione politica e di relazione di ascolto con tutti i territori toscani e in particolare con la nostra provincia. La sua elezione è passata proprio da queste caratteristiche e siamo certi che anche in questo nuovo e importante ruolo garantirà una politica fatta con le persone e tra le persone – conclude il segretario dem -. Buon lavoro Leonardo”.