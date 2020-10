La Proloco si riunisce per approvare il bilancio: assemblea su Zoom

GROSSETO – La Proloco di Grosseto dà notizia di convocare, per venerdì 30 ottobre alle ore 18 (seconda convocazione alle ore 18,30), l’assemblea generale dei soci, a cui seguirà la riunione del consiglio direttivo.

La riunione si svolgerà in modalità online attraverso la piattaforma Zoom Cloud Meeting .

Nel corso dell’assemblea il presidente Umberto Carini, dopo una breve descrizione sugli ultimi eventi storico-culturali in cui la Proloco è stata protagonista: premio Grifone d’oro, mostre, concerti, ospitalità di studenti, presentazioni di libri, organizzazione di eventi insieme ad altre associazioni quali “La Maremma per Dante”, illustrerà i progetti che saranno sviluppati prossimamente, accoglierà le proposte per il Premio al Volontariato e renderà noti i vantaggi e le risorse derivanti dall’adesione all’Unpli provinciale, regionale e nazionale.

In sede di assemblea, il presidente della Proloco metterà in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e informerà sulla nuova normativa del Terzo Settore.

Per partecipare è necessario attivare collegamento Zoom ed inviare una mail agli indirizzi umcarini@gmail.com e prolocogr@gmail.com con il proprio nome cognome ed indirizzo email.