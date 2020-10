La famiglia Childers cresce: è nato il nono figlio, Benjamin Roscoe. Paul e Kelly di nuovo genitori

GROSSETO – La meravigliosa famiglia di Paul e Kelly Childers cresce. Da poche ore è nato Benjamin Roscoe: è il nono figlio di Paul, pastore della chiesa Battista a Grosseto, e della sua bellissima moglie Kelly.

Paul e Kelly si trovano da qualche settimana negli Stati Uniti, dove tornano ogni quattro anni per visitare le rispettive famiglie che vivono in West Virginia e in Illinois, dove è nato Benjamin Roscoe.

Ad annunciare l’arrivo del piccolo è stata proprio mamma Kelly, sorridente come sempre, con un post sul suo profilo Facebook: Benjamin Roscoe pesa sette libbre ed è alto 20 pollici, tradotto nel sistema metrico europeo fanno 3,18 chili e 50 centimetri.

Va a fare compagnia ai fratelli e alle sorelle, che erano impazienti di abbracciarlo: David, Emma, Evalyn, Elizabeth, Lilly, Jonathan, Grace Lynn e Mathew James. A tutti loro, a Paul e Kelly, ma soprattutto a Benjamin Roscoe va l’abbraccio della nostra redazione.