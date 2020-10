Il rally passa in paese: attenzione ai divieti

SCARLINO – Sabato 24 e domenica 25 ottobre è in programma la 44esima edizione del Trofeo Maremma, gara rallistica che interessa anche il territorio scarlinese.

Sabato 24 ottobre dalle 13 alle 18.30 sarà infatti chiusa al traffico la strada provinciale, dal bivio dell’ex mattatoio fino a via Madonna delle Grazie. L’ingresso e l’uscita dal centro capoluogo saranno comunque possibili dalla strada panoramica.

L’edizione di quest’anno, in virtù delle normative federali per controllo e il contenimento epidemiologico, sarà a porte chiuse: non è prevista la presenza di pubblico lungo le prove speciali, oltre che alla partenza e all’arrivo.