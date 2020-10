GROSSETO – Aumentano le temperature minime in provincia di Grosseto, nella giornata di giovedì 22 ottobre. Nel capoluogo si passa dagli 11 gradi registrati ieri, ai 15 attesi per oggi.

Stabili, invece, le massime: ieri il termometro ha toccato quota 20 gradi, sempre nella città di Grosseto, per oggi invece è previsto che tocchi quota 21 gradi.

Nuvolosità in aumento sul territorio provinciale, con cielo coperto per gran parte della giornata e locali schiarite. Da domani possibili precipitazioni in Maremma.

