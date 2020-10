E’ il porcino il fungo più amato dai maremmani: ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

L’autunno è la stagione del buon cibo frugale, quello di cui la Maremma è protagonista indiscussa. Oltre alle castagne, ottobre è il mese ideale per i funghi. E si sa, noi maremmani, oltre ad essere dei buongustai, amiamo l’azione e la natura: i funghi, dunque, oltre che a tavola, adoriamo andarli a fare per boschi, magari in una bella domenica, approfittando del sole autunnale per passeggiare in mezzo agli alberi.

Per alleggerire il clima degli ultimi Instapoll, dove si è discusso prevalentemente di Covid e elezioni, abbiamo deciso di parlare di funghi. Per questo vi abbiamo chiesto se siete andati a cercarli e se li avete trovati. Inoltre vi abbiamo chiesto quali sono i vostri preferiti e qual è il paitto con i funghi che vi piace di più.

Il 28,2% di coloro che hanno risposto al nostro Instapoll ha affermato di essere andato a fare funghi nei giorni scorsi. La maggior parte di loro (77,7%) ha detto di aver trovato porcini (c’è anche chi ne ha trovati tre chili), altri hanno risposto di aver portato a casa cucchi e pinaroli.

Il porcino è, indiscutibilmente, il fungo più amato dai maremmani: il 66,7% dei votanti ha risposto che è il suo preferito in assoluto. Il 13,3%, invece, preferisce il cucco, seguono crimballo e puppola (pari al 6,7%), trombetta dei morti, champignon e ovolo (pari 2,2%).

E qual è la tua ricetta con i funghi preferita? Il 35% dei votanti ha risposto che è il risotto il piatto con i funghi che ama di più. Il 25% , invece, dice che preferisce i funghi fritti, il 15% la zuppa di funghi. Tra gli altri piatti amati elencati dai nostri lettori: pizza ai funghi, tortelli alla boscaiola, funghi crudi, pasta paglia e fieno con porcini e scaloppine ai funghi.