“Dona la spesa”: Unicoop Tirreno raccoglie 55.886 chili di cibo grazie al cuore della popolazione

GROSSETO – 55.886 chili: è la mole di prodotti raccolti e donati in beneficenza sabato 17 ottobre (e in alcune zone mercoledì 21) grazie all’iniziativa di Unicoop Tirreno “Dona la spesa” che per il 12° anno consecutivo ha coinvolto 90 supermercati Coop e centinaia di soci, dipendenti e volontari di tre regioni.

Rispetto all’edizione di ottobre 2019 si registra un calo del 10% a quantità (dettagli nel file excel) che, considerato il momento e le numerose iniziative di solidarietà con cui la Cooperativa ha risposto all’emergenza Covid – come i “carrelli sospesi” che ad oggi hanno raccolto 70 tonnellate di cibo da distribuire in beneficenza – è da considerarsi un risultato più che positivo e affatto scontato.

In contro tendenza i punti vendita Coop della città di Roma che rispetto all’anno passato hanno incrementato quasi del 30% il contributo alla colletta.

Adesso sta alle associazioni di volontariato, partner attivi e preziosi di questa iniziativa, distribuire i generi alimentari e gli articoli per l’igiene personale direttamente alle persone e alle famiglie da loro assistite, oppure nelle mense o presso gli empori gestiti nei paesi e nei quartieri cittadini.