Coronavirus, torna l’autocertificazione per gli spostamenti: ecco in quali regioni serve

GROSSETO – Coronavirus, tornano i modelli di autocertificazione per gli spostamenti. Giova ricordare che al momento non è necessario alcun tipo di autocertificazione per la Toscana.

“È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia – si legge sul sito del Ministero dell’Interno – in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali”.

In realtà tra le regioni nelle quale sono previste limitazioni agli spostamenti in alcune fasce orarie ci sono anche Piemonte e Liguria.

“L’autodichiarazione – fanno sapere del Viminale – è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo”.

