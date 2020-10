Una mamma: «Il tampone di mio figlio è ad Arezzo. Da una settimana aspettiamo il risultato»

GROSSETO – «Aspettiamo il risultato da una settimana, senza di quello mio figlio non può tornare a scuola». A raccontare la storia è la mamma di un bambino di sette anni, a cui una settimana fa è stato fatto il tampone.

«Mio figlio ha sette anni e frequenta la seconda elementare alla scuola Salvo D’Acquisto, a Grosseto. Nei giorni scorsi non è stato bene, presentava sintomi compatibili con il Covid e è stato disposto il tampone per lui e anche per me. Il risultato, negativo, del mio è arrivato subito lunedì, mentre del suo si sono perse le tracce».

«Ho sollecitato la pediatra che si è attivata e ha scoperto che il tampone è finito ad Arezzo, a San Donato, assieme a quello di un altro bambino. Di fatto però nessuno ci dice il risultato di questo tampone. Ma se non abbiamo il risultato del tampone mio figlio non può rientrare a scuola, e con lui altri dieci bambini che sono in classe con lui».

«Di fatto sta perdendo giorni e giorni di scuola, in una classe, la seconda elementare, particolarmente importante. E dopo aver perso metà dell’anno passato a causa del lockdown. Non sappiamo più a chi rivolgerci e non vorremo essere costretti ad un secondo tampone con ulteriore perdita di tempo».