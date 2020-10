Trofeo Maremma, al via anche El Grinta team con sei equipaggi e tanta verve

FOLLONICA – Presente anche il follonichese El Grinta Team al 44esimo Trofeo Maremma, pronto e più agguerrito che mai. Cinque gli equipaggi interni e uno con macchine Noleggiate. In Classe R3c dura lotta tra Tozzini e Piras e Ranieri e Malossi, Adami e Cigni, i primi con già dell’esperienza maturata con la berlina francese allestita per loro in Gima Autosport, i secondi al debutto con l’R3 Pavel Group, dopo qualche anno di proficuo apprendistato con le piccole 106 di casa Peugeot.

In classe N3 Cumoli e Ranieri l’affiatata coppia in macchina e nella vita sono chiamati a confermare quanto di buono mostrato prima e Donnini e Magi al rientro dopo un periodo di stop. In Classe N2 al debutto assoluto Nobili e Baldini partiranno con l’obbiettivo di divertirsi e arrivare e magari prendere confidenza per un prossimo futuro.

Inoltre da menzionare: Santucci/Capilli a far disperare le classi maggiori con la piccola 600 K0, Paolini/Nesti e tanti altri amici del Team in gara.

Infine Ranieri (Pasola) e Coscini entrambi al rientro dopo un lungo stop, porteranno al debutto la nuovissima Clio RS PLUS allestita in casa El Grinta Team in collaborazione con GIMA Autosport, una gara importante per loro in quanto oltre al rientro si festeggiano i 35 Anni di licenza del Pasola. Inoltre la famiglia Ranieri sarà riunita con tutti i Rallisti di famiglia in gara.