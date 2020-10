Trionfo in Coppa Italia per la Macrilela, manita a Il Veliero e Canu miglior portiere

GROSSETO – E’ il Ristorante Pizzeria La Macrilela a conquistare la Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Il team di Canu ha trionfato nettamente, 5-1 il finale, nell’ultimo atto della competizione per gli over 35 parallela al campionato. La formazione grossetana, dopo aver perso ai rigori la finale del campionato, si è comunque rifatta vincendo la Coppa Italia contro il team orbetellano. Sfida che in pratica non c’è mai stata, col successo netto della Macrilela, trascinata da Andrea Mauro, attaccante capace di segnare 4 reti. Di Tammaro il quinto centro, mentre il gol di Di Tonno è servito a rendere meno amaro il passo. La vincente del campionato, ovvero Finanzia e Friends, sfiderà La Macrilela nella supercoppa in programma il 26 ottobre, ma a questo punto la gara slitterà a data da destinarsi.

Ristorante Il Veliero-Rist.Pizz. La Macrilela 1-5

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Bonucci, Bruni, Fortunati, Nannini, Podestà, Amaddii, Monaci, Mengono.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Basilicata, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Mauro, Riso, Tammaro, Manzo.

Reti: Di Tonno; 4 Mauro, Tammaro.