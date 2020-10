Scuola statale per adulti: iscrizioni ancora aperte. E alcuni corsi si fanno online

GROSSETO – Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi offerti dalla Scuola statale per adulti Cpia 1 Grosseto.

Le sedi principali di erogazione dei corsi sono Grosseto, Follonica e Arcidosso. Per iscriversi occorre aver compiuto sedici anni. I corsi disponibili sono: alfabetizzazione in lingua italiana per i cittadini stranieri, ex licenza media e percorso per l’acquisizione del certificato delle competenze connesse all’obbligo.

Come ampliamento dell’offerta formativa, si organizzano anche corsi di inglese, tedesco e informatica.

Da quest’anno il Cpia sperimenterà un nuovo e importante progetto dal nome “Agorà – Lontani ma vicini”, rivolto a tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere le sedi di erogazione dei corsi.

Per questi utenti sarà possibile seguire – per il momento – i corsi di ex licenza media e quelli per acquisire il certificato delle competenze connesse all’obbligo in modalità prevalentemente online.

Durante la fase di accoglienza verrà proposto un breve corso di informatica e gli iscritti avranno la possibilità di richiedere un pc/tablet in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del corso.