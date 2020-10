Dorsale Fiora, riparazione urgente in corso: approvvigionamenti alternativi con autobotti

SCANSANO – Dorsale Fiora, riparazione urgente in corso. Si è verificata una rottura in località Scoglietto nel comune di Scansano. I tecnici sono sul posto e stanno effettuando i lavori di riparazione, che si concluderanno presumibilmente nella tarda nottata.

Si tratta di un intervento strutturale molto complesso in punto particolarmente delicato e impervio della rete: le operazioni in corso puntano a risolvere il corposo guasto improvviso al fine di ripristinare il flusso idrico, ma non si escludono se necessario eventuali interventi successivi volti a risolvere in modo definitivo le criticità emerse.

AdF, oltre ad aver messo in campo tutte le azioni necessarie a mitigare il più possibile i disservizi, inclusa l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali, ha attivato un piano di approvvigionamenti alternativi con autobotti in stazionamento per le località che al momento segnalano mancanze di acqua. I mezzi saranno presenti a partire dalle 13 o dalle 14 di oggi (21 ottobre), a seconda dei necessari tempi tecnici di rifornimento e percorrenza.

Le autobotti saranno così dislocate: dalle 13, una a Cinigiano (piazzale Bruchi) e una a Paganico (all’ex campo sportivo), mentre dalle 14 una in stazionamento alternativamente a Braccagni (nei pressi della farmacia su via Aurelia nord) e a Montepescali (via san Lorenzo, vicino all’asilo), una tra Scarlino (piazza Agresti, presso il parcheggio coop) e la frazione di Cura Nuova (davanti al bar Il Leccio) nel comune di Massa Marittima, una a Bagno di Gavorrano (via Tarantelli, nel parcheggio della piscina comunale), una a Batignano (parcheggio del cimitero), una a Baccinello (vicino al bar).

Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette.