Caso positivo al Comune di Grosseto: chiusa la Ragioneria

GROSSETO – Un piano del Comune di Grosseto è stato chiuso per Covid dopo che una dipendente è stata trovata positiva al Covid. La donna, come confermano dall’amministrazione comunale, lavora nel piano in cui si trova la ragioneria del Comune di Grosseto.

Lunedì la conferma della positività, e la scelta dell’amministrazione, per precauzione, di lasciare a casa tutti i dipendenti che lavorano negli uffici di quel piano. I dipendenti sono in attesa di tampone.

Ieri era giunta anche una notizia simile nel Comune di Isola del Giglio. Anche in quel caso, per precauzione, il sindaco, Sergio Ortelli, ha deciso, per precauzione di chiudere gli uffici comunali.