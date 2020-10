Al via i lavori su via Oberdan: interessata strada e marciapiede

GROSSETO – Sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Oberdan. L’intervento riguarderà la parte destra della carreggiata e il relativo marciapiede.

Nel breve termine, sarà compiuto l’intervento di rifacimento del manto stradale anche nel lato sinistro della carreggiata, con marciapiede compreso. «Grazie a Sistema che sta seguendo l’intera operazione con il presidente Mauro Squarcia e il direttore Alberto Paolini» afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.