Aiuti alle imprese, Fratelli d’Italia: «Non solo chiacchere, date risposte concrete a imprese e famiglie»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Un comune che riesce a reperire e dare contributi a fondo perduto ad aziende locali che si sono trovate in difficoltà durante il periodo di lockdown non è facile trovarlo. Ecco, il comune di Magliano in Toscana, grazie ad un lavoro di squadra e soprattutto alla competenza del suo assessore al Bilancio, è stato uno di questi che concretamente ha trovato risorse per aiutare imprese e famiglie”, così commenta Federica Simoni, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia ‘Maglio Tricolore’, alla notizia con la quale la giunta comunale di Magliano in Toscana ha deliberato alcuni giorni fa di erogare 120mila euro.

“Siamo davvero soddisfatti – prosegue la presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia – che l’amministrazione comunale sia riuscita a dare risposte concrete a chi si è trovato in difficoltà riuscendo a reperire risorse da destinare a quest’ultimi, in quanto fortemente crediamo che questi sono i veri atti, e non solo chiacchiere, con i quali un’amministrazione comunale veramente vicino alle imprese e alle famiglie maglianesi”.

“Inoltre – dice Federica Simoni – siamo soddisfatti che la giunta sia riuscita a trovare ulteriori risorse, come tra l’altro alcuni mesi fa come Fratelli d’Italia avevamo fortemente sostenuto e proposto, da destinare a quelle società sportive che non avessero effettuato la Sagra per finanziare la propria attività. Nel caso specifico la Polisportiva Maglianese, alla quale, grazie anche al lavoro certosino del nostro assessore al Bilancio, la Giunta è riuscita a reperire 8mila euro da destinare come contributo a quest’ultima, per supportare l’attività sportiva”.

“Abbiamo sul nostro territorio comunale ottimi amministratori che affiancano e supportano giornalmente la giunta Cinelli – conclude Federica Simoni –, come il citato vicesindaco Mirella Pastorelli, ma anche la nostra capogruppo con delega alla Cultura, Doriana Melosini e il consigliere Nadia Fedeli. Persone sempre attente a quello che accade sul territorio e soprattutto vicine ai bisogni dei cittadini”.