Vittoria di grinta nel long tie break, le ragazze del Tc Manetti in finale regionale

GROSSETO – Non si ferma la corsa della formazione del Tennis Club Manetti che, dopo la conquista della semifinale regionale e la promozione in serie D2, si impone anche sul T.C. Carmignano e arriva alla finalissima regionale contro gli Amici del Tennis Ronchi.

Una giornata che sembra la fotocopia dei turni precedenti con il risultato di parità dopo i due singolari e la squadra capitanata da Barbara Zigoli che deve così giocarsi tutto nel doppio decisivo. Non può nulla infatti Sara Pennisi nel primo incontro contro un’avversaria di un’altra categoria, che regala il vantaggio alle padrone di casa. Ci pensa, come sempre, Chiara Martelli a riequilibrare la gara, prevalendo sulla giovane avversaria pratese in due set.

Si arriva così alla partita decisiva dove la coppia grossetana composta dalla stessa Chiara Martelli e Barbara Zigoli non inizia il match nel migliore dei modi e cede facilmente il primo parziale alle padrone di casa. Sono brave però le ragazze del presidente Roberto Franceschini a non mollare e a conquistare il secondo set per giocarsi tutto nel long tie break. Grazie anche alla maggiore esperienza sulle avversarie, le maremmane riescono a conquistare quei due punti in più che valgono il punteggio finale di 10 a 8 che significa finale regionale di categoria.

Appuntamento quindi a domenica prossima quando la formazione del T.C. Manetti sarà impegnata sui campi degli Amici del Tennis Ronchi.