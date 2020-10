Stop all’acqua per nove ore e possibili intorbidimenti: 15 Comuni coinvolti. Ecco dove e quando

GROSSETO – L’acquedotto del Fiora comunica che in data odierna sarà effettuato un intervento di riparazione urgente e non differibile dovuto a rottura della dorsale Fiora in località Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano.

L’intervento avrà inizio alle ore 13.30 e terminerà alle ore 22.30. L’interruzione interesserà i comuni di Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccastrada, Scansano, Semproniano e Scarlino.

Durante l’intervento e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio si potranno verificare fenomeni di intorbidimento del flusso idrico.

Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. Si chiede cortesemente di dare massima diffusione al comunicato.