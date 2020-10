Palestra Covid free: ripartono tutti i corsi

GAVORRANO – La palestra Nippon Bu-Do riapre tutte le attività sportive dopo il caso di due insegnanti risultate positive al Coronavirus.

«Abbiamo il piacere – scrive il direttivo – di annunciare la ripresa dei corsi del proprio settore Danza data la guarigione del tecnico responsabile dei corsi».

«Inoltre – informa la società sportiva – comunichiamo che in osservanza del nuovo Dcpm del Governo abbiamo modificato il nostro protocollo sanitario per garantire che in tutti i nostri corsi, compreso il settore judo, sia osservata il distanziamento fisico di due metri per la pratica dell’attività sportiva in assenza di mascherina. Pur sapendo che il nuovo decreto limita parte della nostra attività non vogliamo rinunciare a continuare ad offrire i nostri servizi sportivi ai nostri iscritti».