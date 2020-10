La Corale Puccini si riunisce in videoconferenza per approvare il bilancio

GROSSETO – E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno mercoledì 28 ottobre alle ore 20 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 28 ottobre ore 21 in seconda convocazione in modalità online attraverso la piattaforma Zoom Cloud Meeting stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 oltre che per discutere sulle tematiche d’interesse dell’associazione.

Tutti coloro che sono regolarmente associati per l’anno in corso possono richiedere di intervenire comunicando all’indirizzo centanniaccanto@gmail.com il proprio nome, cognome e indirizzo email cui saranno inviati i bilanci, già approvati dal Consiglio Direttivo e di cui sarà proposta l’approvazione, nonché, poi, il link necessario per il collegamento.

Si precisa che, per il collegamento, è preventivamente necessario scaricare sul proprio computer, tablet o smartphone una versione aggiornata di Zoom Cloud Meeting (il download del programma è totalmente gratuito).

Si tratta di un momento particolarmente importante della vita societaria cui tutti i soci sono invitati a partecipare.