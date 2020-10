I giovani dell’Atletica Grosseto sorridono agli Italiani, personale per Borzi e Frezza

GROSSETO – Buoni piazzamenti e due record personali per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema a Modena, nei campionati italiani di mezzofondo e marcia. In evidenza al maschile l’allievo Thomas Borzi che si migliora di quasi due minuti nei 10 chilometri di marcia con il tempo di 49’43” e chiude al nono posto tra gli under 18. Il biancorosso arriva a soli dieci secondi dall’ottava posizione e a un minuto dalla quarta, confermandosi tra i migliori d’Italia. Nella stessa gara è quindicesimo il compagno di club Tommaso Iori, al primo anno di categoria, con 52’41” in un test confortante al rientro da un infortunio, dopo l’eccellente quarto posto della stagione invernale nella rassegna indoor.

Al femminile sui 10 km applausi per il netto progresso di Alessia Frezza nella prova under 20. La maremmana, a sua volta allenata da Fabrizio Pezzuto, riesce a togliere oltre un minuto al record personale con 56’18” che vale il quattordicesimo posto. Nel mezzofondo, sui 2000 siepi, entra in top ten nazionale Elisa Napolitano, pur non al meglio della condizione. Per l’allieva di Claudio Pannozzo c’è la decima posizione under 18 con 7’33″20 nonostante un fastidio al ginocchio, portando a termine una gara difficile. Nei 3000 metri, sempre tra le under 18, al debutto in questa fascia di età la 16enne Carolina Fraquelli corre in 11’19″98 per il ventinovesimo posto.