Apre il nuovo supermercato, Pci: «Non si danneggino le piccole imprese con scelte azzardate»

MASSA MARITTIMA – “A Massa Marittima siamo vicini all’apertura del famoso supermercato, ascoltando commenti e sensazioni dei concittadini viene fuori che tutto sommato sono d’accordo perché l’aumento della concorrenza può essere positivo per la comunità perché consente di calmierare i prezzi e aumentare l’offerta. Teoricamente si può essere d’accordo su questo punto, ma quello che preoccupa di più è la nascita di attività all’interno di questo supermercato”.

A scriverlo, in una nota, Lorenzo Pozzo per la segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Se i rumors percepiti dovessero essere confermati – prosegue – tali attività sono altro che doppioni di quelle già presenti, ed il rischio serio è quello di mettere in difficoltà commercianti che già vivono momenti difficili con il rischio di metterli sul lastrico risulta davvero alto.

Tutti sappiamo che a Massa Marittima, soprattutto nel centro storico, sono state chiuse tante attività e non da oggi, le responsabilità politiche sono evidenti, quindi mettere altra benzina su un fuoco già abbastanza acceso non ci sembra la scelta più saggia.

Tante attività chiudono – conclude – non per colpa di questo progetto, ma certamente spostare l’attenzione sulla grande produzione metterà ulteriormente in crisi le piccole realtà commerciali che sono, da sempre, elemento peculiare e valore economico aggiunto per il nostro contesto”.