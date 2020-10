Vela giovanile, ecco i vincitori del raduno zonale Open Skiff premiati da Alessandra Sensini

PORTO ERCOLE – E’ stato un weekend all’insegna della vela giovanile nelle acque di Porto Ercole; ben 15 equipaggi della zona si sono ritrovati per il penultimo appuntamento della classe Open Skiff, prima del Meeting Zonale di Viareggio, sotto l’organizzazione dell’Argentario Sailing Academy, associazione sportiva dilettantistica esistente da due anni ma che sta diffondendo la cultura agonistica tra i ragazzi argentarini.

Dopo la giornata di sabato di raduno in cui gli allenatori provenienti da 5 circoli della II zona federale hanno messo l’attenzione dei piccoli agonisti sulla messa a punto dell’imbarcazione singola, tecnica ma divertente come l’Open Skiff, la giornata di domenica è stata dedicata alla regata. Nonostante un vento ballerino il comitato di regata ha portato a termine 3 prove, la cui premiazione si è svolta nella meravigliosa cornice di Porto Ercole. Madrina d’eccezione, in occasione della cerimonia di premiazione, il vicepresidente del Coni, nonché direttore tecnico delle giovanili della Federazione Italiana Vela, la pluricampionessa Alessandra Sensini.

“Sono particolarmente contenta di tornare a vedere così tanti ragazzi qui a Porto Ercole regatare, ma fosse stato anche Porto Santo Stefano o Talamone – Afferma la Sensini nel suo discorso di premiazione – infatti è proprio bello vedere di nuovo l’agonismo giovanile all’Argentario. Spero vivamente che gli allenatori riescano a portarvi in acqua tutto l’inverno fino alla prossima estate, perché facciamo uno sport sicuro, bello, unico nel suo genere che vi permette di essere sempre all’aria aperta. Un grazie alle famiglie ma anche ai circoli, agli allenatori che vi portano in acqua! Bravi tutti e spero di vedervi ancor più numerosi la prossima volta”.

Per la cronaca la vittoria nella categoria Under 17 è andata a Matteo Cervino del circolo Club del Mare, seguito da Giulio Siracusa dello Yacht Club Santo Stefano e Niccolò Giovanelli del Circolo Velico Castiglionese. Per la categoria Under 13, invece, Giovannelli Niccolò, sempre del circolo Club del Mare, Giulia Sinibaldi dell’Argentario Sailing Academy e Michael Ren del Circolo Velico Castiglion della Pescaia.

Prime femminili nella categoria Under 17 Martina Mancinelli e negli Under 13 Giulia Sinibaldi, entrambe dell’Argentario Sailing Academy.

Continua la stagione agonistica, il prossimo weekend l’Argentario Sailing Academy sarà presente al Meeting Zonale di Viareggio, insieme all’attività di allenamento in linea con le indicazioni della Federazione Italiana Vela, in materia di sicurezza a terra e in mare.