Marras verso il super assessorato all’economia. Giani oggi presenta la giunta

FIRENZE – Primo consiglio regionale del nuovo corso (la seduta è in programma per le 15 di oggi) e ultimi incastri per il puzzle della giunta che affiancherà Eugenio Giani nel governo della Toscana per i prossimi cinque anni. Il neo presidente della Regione, ad un mese dalle elezioni, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla composizione della sua squadra.

La quadra sembra che sia stata trovata nottetempo, mentre la comunicazione ufficiale della giunta ci sarà oggi dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio durante i lavori della prisma seduta del consiglio regionale. Per quanto riguarda Leonardo Marras, Giani avrebbe deciso di assegnare al rappresentante grossetano che ha ottenuto più voti di tutti in Toscana, un “super assessorato” all’economia.

Si tratterebbe di deleghe “pesanti” per un assessorato che in passato era sempre stato spacchettato e che invece dovrebbe andare sotto la responsabilità del maremmano Marras. Nella giunta, composta da otto assessori, ci sarebbe spazio anche per un assessorato alla sinistra della colazione e uno ad Italia Viva.

Tutti condizionali che saranno annullati oggi pomeriggio con l’annuncio di Giani.