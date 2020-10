Follonica, Sarzana e Viareggio troppo esperte, sconfitte le giovanili del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Tre sconfitte per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto nello scorso fine settimane. Dalla formazione Under 11 a quella Under 17, i ragazzi con la maglia biancorossa hanno dovuto fare i conti con la maggiore esperienza degli avversari (foto di Mimmo Casaburi).

Il Picchianti Lavanderia Under 11 è stato in partita fino al 4-1, dopo la rete di Lorenzo Turbanti, poi ha lasciato campo ai cugini del Follonica. Gli Under 13 del Cieloverde hanno chiuso il primo tempo in svantaggio per 5-3, grazie alla doppietta di Tommaso Giusti e al gol di Pier Francesco Montomoli, ma nei secondi venti minuti hanno dovuto cedere al Sarzana. La squadra Under 17 ha infine compromesso il match con il Pumas Viareggio nella prima frazione, chiusa sotto 7-0.

•Under 11, Picchianti C.P. Grosseto-Follonica Hockey 1-16

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Fralassi, Boni, Civitarese, Turbanti (1). All. Stefano Paghi.

FOLLONICA: Asta; Donati (1), Santoro, Stoluto, Monaldi, Cornacchini (3), Rosadini, Giabbani (5), Bracali (7). All. Fernando Montigel.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

•Under 15, Gamma Sarzana-Cieloverde Grosseto 12-4

GAMMA SARZANA: Stefanucci; Setola, Pasquali, Zamperini (1), Cecchinelli, Pistelli (2), Lavagetti, Cardella (5), D’Elia, Rugani (4). All. Fabrizio Bassani.

CIELOVERDE GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Dervishi, Francesco Masetti, Giusti (2), Montomoli (2), Burroni. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Marco Righetti.

•Under 17, Cieloverde Grosseto-Pumas Viareggio 1-13

RRD GROSSETO: Vittoria Masetti, Luca Peruzzi Squarcia; Giusti (1), Cardi, Tognarini, Sorbo, Montomoli. All. Marco Ciupi.

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Dal Torrone; Corsi, Carrieri (1), Bottarelli (1), Cardelli (3), Marchetti (4), Cinquini (1), Rugani (2), Cardella (1). All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Mattia Galoppi.