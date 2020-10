Cna si sposta a Giglio Porto: come prenotare l’appuntamento

ISOLA DEL GIGLIO – Cna Grosseto migliora la propria presenza all’Isola del Giglio. L’associazione territoriale degli artigiani e della piccola e media impresa da questo mese organizza l’apertura di uno sportello a Giglio Porto.

“Abbiamo deciso di trasferire il nostro sportello da Giglio Castello a Giglio Porto – dice il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini – organizzando l’apertura ogni ultimo martedì del mese”.

Un modo per essere più facilmente raggiungibili dai titolari delle imprese e dai cittadini che vorranno utilizzare i servizi di Cna Grosseto. Il nuovo sportello sarà ospitato nella sede della Misericordia e, nel rispetto delle norme anticontagio, riceverà su appuntamento. Si parte martedì 27 ottobre, quindi, con tutti i servizi di assistenza e consulenza alle imprese: “Sarà possibile usufruire di tutti i servizi del sistema Cna – aggiunge Bramerini – da quelli specifici per le imprese a quelli del patronato, utili a tutta la cittadinanza”.

Ecco quindi che arriveranno al Giglio il Caf Imprese Cna, che offre prestazioni come la contabilità e il settore paghe, l’elaborazione dei cedolini e la consulenza sul lavoro, il patronato Epasa Itaco, per i servizi al cittadino, come le pratiche pensionistiche, l’Isee, l’assistenza per la presentazione del bonus bebè e molto altro, Cna Servizi, che si occupa di formazione, taratura delle attrezzature Fgas, consulenza per il credito e la finanza agevolata, Ambiente & Sicurezza, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti ambientali e per le certificazioni di qualità, oltre chiaramente all’attività sindacale per i vari mestieri che Cna rappresenta.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare il numero 0564 863375.