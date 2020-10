ULTIM’ORA – Coronavirus: alle 21,30 parla il presidente Giuseppe Conte

GROSSETO – Parlerà alle 21,30 in diretta televisiva e sui social il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che spiegherà le ultime decisioni assunte dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Conte tornerà a parlare alla Nazione per presentare il nuovo Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) per limitare gli assembramenti e favorire il distanziamento sociale. Servirà a ridurre tutte quelle occasioni che gli esperti considerano ad alto rischio contagio.

Un provvedimento che arriva dopo giorni nei quali la crescita dei nuovi positivi (circa 11.700 oggi) è stata costante e quasi esponenziale. Si è passati in pochi gironi da meno di cinquemila nuovi contagi al giorno al doppio. Per questo Governo e Comitato tecnico scientifico sono a lavoro da giorni per varare nuove misure di contenimento che scongiurino nuovi lockdown generalizzati.