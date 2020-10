Sei maremmano se dici: «Tutto pol’esse forche’ un omo pregno!»

GROSSETO – Questa espressione me l’ha riportata alla memoria qualche giorno fa un amico durante una conversazione anche piuttosto impegnata. Ad un certo punto se ne è uscito con questa espressione tipica del mondo rurale dove il bianco era bianco e il nero era nero e c’era poco da inventarsi!

È una sorta di principio di realtà: nella vita tutto può succedere tranne che un uomo resti incinta. Per ora (poi chissà…) i bimbi li partoriscono le donne.

L’espressione, dunque, era per ribadire che solo ciò che umanamente è impossibile (l’omo pregno) non può accadere. Per tutto il resto….finché s’ha i denti in bocca un si sa quel che ci tocca!