Martina Rossi nuovo arrivo della Pallavolo Grosseto, giocherà in C e nelle Under 19

GROSSETO – E’ andata in porto la trattativa condotta dalla Pallavolo Grosseto per l’acquisto del palleggiatore classe 2004 Martina Rossi. Figlia proprio del tecnico biancorosso Rossano Rossi, Martina inizia a giocare all’età di 6 anni e dopo le ultime due stagioni trascorse fuori Grosseto (Under 16 e B2 a Siena e Under 16 e Serie D a Cecina), ha deciso di sposare il progetto della società grossetana arrivando per questa stagione in prestito dai Vvf Grosseto con l’opzione dalla prossima stagione in definitivo. Martina farà parte dei team di serie C e Under 19.

“La voglia di venire a giocare con la Pallavolo Grosseto – ha detto Martina – c’era già dall’anno scorso ma comunque tutto è bene quel che finisce bene e sono felicissima della mia scelta. L’ambiente è veramente eccezionale e tutte le nuove compagne mi hanno accolto nel migliore dei modi. Adesso aspetto solo che inizino i campionati”.