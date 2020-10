Grosseto piange Francesco Tiberi. Rifondazione Comunista lo ricorda: «Non ha mai smesso di lottare»

GROSSETO – E’ improvvisamente scomparso nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, a Marina di Grosseto, Francesco Tiberi. Aveva 85 anni.

A ricordarlo è la federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista: “Esprimiamo il nostro dolore – scrive Rifondazione – per la perdita di un compagno che non ha mai smesso di lottare per migliorare la sua frazione, il suo comune, il mondo intero. Francesco ha interpretato nel modo migliore il suo essere comunista impegnandosi sempre e comunque per il bene comune. Mancherà alla sua famiglia, a noi e, siamo certi, anche alla sua comunità”.

I funerali avranno luogo lunedì 19 ottobre alle 9,45, muovendo dall’obitorio dell’ ospedale. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 10 nella cappella del cimitero di Sterpeto.

Alla moglie, al figlio, alla nuora e alla piccola Sofia giunga l’abbraccio della nostra redazione.