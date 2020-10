Campionati al via, il Gs Vigili del Fuoco pronto anche con le Under 15

GROSSETO – Tutto pronto per il Gs Vigili del Fuoco Boni, che dopo quasi due mesi di attività è ormai ripartito a pieno ritmo in vista dell’imminente inizio dei campionati, in totale sicurezza secondo i protocolli anticovid emanati dalla Fipav.

Partendo dalla prima squadra guidata da mister Simone Canapicchi che continua senza sosta gli allenamenti nella palestra di via India è pronta ad esordire in campionato ad inizio Novembre. Seguono tutte le squadre del vivaio biancorosso: l’Under 17 targata Maurizio Natalini e Sabrina Cardarelli alle prese con le numerose sedute tecniche e fisiche per assimilare i nuovi schemi di gioco ed i gruppi Under 14 e Under 13 dei coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli che si stanno preparando al meglio dopo mesi di lungo stop. La società, dopo l’ottima stagione disputata con l’under 14 lo scorso anno, ha deciso nei giorni scorsi di iscriversi al campionato Under 15. Una scelta importante che certifica l’obiettivo del sodalizio maremmano di puntare sulla crescita del proprio settore giovanile, offrendo la possibilità di far fare esperienza al gruppo Under 14 e garantire alle ragazze di categoria di giocare il proprio campionato esprimendosi al meglio. Il team sarà guidato dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli nel segno della continuità.

A ottobre sono ripresi inoltre gli allenamenti dell’Under 12 affidata all’allenatrice Sabrina Cardarelli, il gruppo “Avviamento alla Pallavolo” seguito da Mister Leonello Corridori e sono iniziati anche i corsi di Volley S3 e Spikeball per le piccole pallavoliste allenate da coach Silvia Rustighi, base di tutto il settore volley del gruppo sportivo M. Boni. Per tutto il mese sono aperte le iscrizioni con prova gratuita per le aspiranti vigiline nate dal 2009 al 2015.