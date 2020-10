ORBETELLO – Un ragazzo di 18 anni è caduto dal suo scooter ieri notte, in via Innocenti a Orbetello. Era circa mezzanotte quando il giovane, per cause in corso di accertamento, è andato a terra, riportando un trauma facciale.

Sul posto, otre ai Carabinieri del Comando stazione di Fonteblanda, è intervenuto il 118, che ha trasportato il 18enne all’Ospedale Misericordia di Grosseto.