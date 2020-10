Pari interno degli Juniores del Follonica Gavorrano, Nuova Florida raggiunto nella ripresa

FOLLONICA – Una rete per parte tra gli Juniores del Follonica Gavorrano e i coetanei del Team Nuova Florida.

La partita si sblocca al 27’ dopo un primo tempo avaro di occasioni da rete: cross dalla destra con fallo in area di mano e calcio di rigore, trasformato nello 0-1 ospite firmato da Tripodi.

Nella ripresa i ragazzi di Biagetti entrano in campo con un piglio diverso e la reazione porta a dieci minuti dal termine al pari di Pacchini, bravo a raccogliere in area un cross anticipando di testa il diretto avversario. Nulla può l’estremo dei laziali D’Adamo. Forcing dei padroni di casa a cercare la vittoria, con Rubegni che manca il colpaccio in pieno recupero, a tu per tu con il portiere.

Us Follonica Gavorrano-Team Nuova Florida 1-1

US FOLLONICA GAVORRANO: BARBANERA, Camerlengo, Luzzetti, Carrella, Curcio, Petri, Ndao, Pacchini, Bukva, Kasa, Gesi A disposizione: Nassi, Avenoso, Toninelli, Bicocchi, Confortini, Rubegni, Sili, D’Argenzio, Ramazzotti All. Biagetti.

TEAM NUOVA FLORIDA: D’ADAMO, Pektov, Marku, De Franceschi, Ricci, Carnevale, Tripodi, Mascolo, Trocheo, Dieli, Ciufferi A disposizione: Scalampa, Fraioli, Bertone, Tassile, Boukhraz, Scirocchi, Pacifici, Frumenti, Nardi All. Castelluccio.

MARCATORI: 27’ Tripodi, 35’st Pacchini.