Mercoledì incontro pubblico sulla variante urbanistica: «La cittadinanza partecipi»

MASSA MARITTIMA – Mercoledì 21 ottobre alle ore 17.30 a Massa Marittima, nella sala consiliare dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri 4, è in programma un incontro pubblico sulla variante urbanistica che riguarda la ex zona Peep di Via Berlinguer.

Il sindaco Marcello Giuntini e l’architetto Assuntina Messina saranno presenti per illustrare, informare e raccogliere contributi in merito alla variante urbanistica semplificata al regolamento urbanistico vigente di iniziativa pubblica. Si tratta dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione di un edificio in Via Berlinguer con dieci alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp).

I contenuti della variante al regolamento urbanistico vigente interesseranno parte dell’area all’interno del perimetro dell’ex area Peep, che ricade nell’Utoe di Massa Marittima e Ghirlanda. Per l’attuazione del progetto la proposta di Variante prevede una modifica alla destinazione di zona in zona B1 di completamento, con l’individuazione di un lotto edificabile, denominato Area Erp.

L’approvazione del progetto dell’ opera pubblica costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del comune.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.