Lavori sulla condotta idrica: modifiche alla circolazione. Ecco dove e quando

MARINA DI GROSSETO – In occasione dei lavori di sostituzione di una porzione della condotta idrica per conto di Acquedotto del Fiora, sono previste a Marina di Grosseto su via IV novembre, nel tratto compreso tra i civici 1-27 fino all’intersezione con via Grossetana, le seguenti modifiche alla circolazione:

nel periodo che va dalle ore 8 del giorno 19 ottobre, fino al termine della realizzazione dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, nell’area di parcheggio compresa tra via Grossetana e via del Tombolo, è istituito il divieto di sosta con rimozione;

dal 19 ottobre fino al 31 dicembre, esclusi i sabato e i giorni festivi, dalle ore 7 alle 18, su via IV novembre nel tratto compreso dall’altezza del civico 27 fino all’intersezione con via Grossetana, è istituito il divieto di fermata su ambo i lati della strada.