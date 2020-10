Il sindaco premia gli studenti da “100”: buono spesa per i libri ai diplomati con il massimo dei voti

PIOMBINO – Oggi, sabato 17 ottobre, al Museo archeologico si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli diplomati con il massimo dei voti negli istituti superiori di Piombino. Il sindaco Francesco Ferrari ha consegnato ai 48 studenti un attestato e un buono dell’importo di cento euro per l’acquisto di libri da spendere nelle librerie accreditate.

“Abbiamo voluto valorizzare tutti gli studenti che si sono distinti all’esame di maturità – dichiara il sindaco – dimostrando impegno, talento e dedizione, qualità che, siamo sicuri, continueranno a dimostrare nel loro percorso accademico o lavorativo. Quest’anno i centisti sono stati più del doppio rispetto all’anno scorso: complimenti agli istituti e a tutti i docenti che, ancora una volta, hanno preparato i nostri ragazzi al mondo universitario, al mondo lavorativo e, soprattutto, alla vita fuori dall’ambiente protetto della scuola. I nostri complimenti a tutti per aver raggiunto un così importante obiettivo nonostante le enormi difficoltà che l’emergenza sanitaria ha comportato per tutta la comunità nazionale, soprattutto per il comparto della scuola”.

La cerimonia, in ottemperanza al nuovo Dpcm in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, è stata organizzata alla presenza dei soli studenti e degli insegnanti e trasmessa in diretta Facebook per consentire alle famiglie degli studenti di seguirla a distanza.

Ecco i nomi dei 48 ragazzi e ragazze premiati:

Isis Einaudi Ceccherelli: Agnese Barzagli, Geremia Bussotti, Federico Biccellari, Arianna Ceccherini, Milena Crispolti, Raffaella Bencini, Alessio Menta, Margherita Cerri, Kamal Poggiarelli, Leonardo Blanchi, Asya Giacalone, Matteo Guarguaglini, Giulia Turini, Vanessa Varrella, Ilenia Peccianti, Chiara Sciuto, Dunia Batistoni, Barbara Properzi.

Isis Carducci Volta Pacinotti

Liceo scientifico: Pietro Cignoni, Niccolò Eramo, Chiara Fiorenzani, Allegra Giomi, Caterina Guidi, Anna Giulia Lecchini, Lorenzo Marrucci, Francesco Camici, Valentina Checchi, Sofia Iacopucci, Giulia Neri, Francesca Pizzella, Lisa Righi, Ernesto De Robbio, Nicola Guerrieri, Giampaolo Pescucci.

Liceo linguistico: Jessica Gasperini, Alice Bastiere, Christian De Luca, Asia Massari, Thomas Migliorini.

Scienze umane: Lisa Balestri, Viola Lotti, Arianna Quatraccioni, Erika Tagliaferri, Carlotta Cantoni.

Iti: Linda Frequenti, Lorenzo Castellani.

Alma Mater: Consuelo Cecchini, Francesca Vitiello.