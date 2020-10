Grosseto, Gorelli: “Partita dai due volti. Se facevamo il secondo gol potevamo anche vincerla”

GROSSETO – Il dopo gara è affidato alle parole di Matteo Gorelli, autore della rete che ha accorciato le distanze tra Grosseto e Pro Vercelli. “Ci sono state due partite, una giocata nel primo tempo – ha spiegato Gorelli – dove abbiamo faticato a uscire e fatto errori, e una nella ripresa dove noi siamo rientrati con il piglio giusto e in campo c’eravamo solo noi. Sono contento di aver fatto gol, alla quinta partita in serie C, ma mi dispiace molto per la partita e per come sono andate le cose. Se entrava l’occasione di Galligani sono convinto che avremmo potuto addirittura vincere la partita. Noi stiamo bene e il morale è buono. Abbiamo fatto una bella partita anche oggi e dobbiamo andare avanti partita dopo partita”.

Foto di Paolo Orlando