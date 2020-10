Follonica Gavorrano, quarta di campionato senza Farini contro il San Donato Tavarnelle

BAGNO DI GAVORRANO – Quarta di campionato per il Follonica Gavorrano, che incrocerà i tacchetti in campo amico contro il San Donato Tavarnelle. Gara tutta da giocare contro i fiorentini, che hanno un punto in meno con una partita da recuperare; per entrambe l’imperativo sarà fare risultato, soprattutto per i ragazzi di mister Favarin che dovranno sfruttare il fattore campo e la maggior continuità di gioco.

Rosa non completa per i biancorossoblù, che dovranno rinunciare a Christian Farini, che ha riportato una lesione del corpo e corno anteriore del menisco mediale e sarà sottoposto ad un intervento di menistectomia. I tempi di recupero saranno valutati in seguito.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Malservisi-Matteini.

Il programma e gli arbitri della 4a giornata del girone E:

Cannara-Trastevere (Aldi di Finale Emilia)

Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle (Vailati di Crema)

Grassina-Foligno (elvatici di Rovigo)

Lornano Badesse-Trestina (Gresia di Piacenza)

Montespaccato-Aquila Montevarchi (Finzi di Foligno)

Tiferno Lerchi-Sinalunghese (Di Mario di Ciampino).

La classifica: Aquila Montevarchi 9 punti; Flaminia 7; Trastevere, Cannara, Siena 6; Pianese, Follonica Gavorrano, Sinalunghese, Tiferno Lerchi, Sporting Trestina, Foligno 4; San Donato Tavarnelle, Lornano Badesse, Sangiovannese, Grassina, Montespaccato 3; Ostia Mare Lidocalcio 1; Scandicci 0.