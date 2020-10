Tuttoweekend: cosa fare nel fine settimana? Ecco la guida del Giunco agli eventi in Maremma

CAMPAGNATICO

CAMPAGNATICO – Le Giornate Fai d’autunno quest’anno raddoppiano per permettere a tutti di poter usufruire delle visite in sicurezza seguendo il protocollo anticovid sottoscritto dal Fai. Sabato 17 e domenica 18 ottobre e sabato 24 e domenica 25 ottobre, i riflettori saranno accesi su: Campagnatico, dieci secoli di arte e paesaggio. L’edizione 2020 della Giornate Fai d’Autunno è dedicata a Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai, scomparsa lo scorso luglio. Per consultare il programma clicca questo LINK.

CASTEL DEL PIANO

AMIATA – Per domenica 18 ottobre il Cai Grosseto ha organizzato una bella escursione per godere del foliage Amiatino. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Primo concerto della decima stagione de “La voce di ogni strumento” o ultimo concerto della nona stagione? Eh sì perché sul palco del Teatro Moderno di Grosseto ci sarà Violante Placido con Davide Alogna al violino e Giuseppe Greco al pianoforte per lo spettacolo “Per Elisa”, una produzione pensata in occasione 250esimo anniversario delle nascita di Ludwig van Beethoven a conclusione della stagione precedente. LINK

GROSSETO – A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari la galleria il Quadrivio mette in mostra una serie di disegni ispirati alle opere di Gianni Rodari “100 Gianni Rodari” a cura di Manuela Spagnoli. La mostra verrà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 16,30 a Grosseto, in viale Sonnino 100. La mostra sarà visibile dal 7 al 18 ottobre con orario 16,30-19,30. LINK

GROSSETO – Un film dove la musica unisce è quello in programma al Cinema Stella da giovedì 15 ottobre fino a domenica 18 ottobre. Si tratta di “Crescendo – #makemusicnotwar” diretto da Dror Zahavi, che ha al centro una storia che cerca di abbattere i pregiudizi, usando la musica come metodo per unire i popoli e, in questo caso, due che da anni si fanno guerra a vicenda. LINK

GROSSETO – Il Corner Aldi al Polo culturale Le Clarisse ospita una nuova mostra dedicata al maestro di Manciano: in esposizione “Studio di cavalli” e “Testa di donna”. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 gennaio, a ingresso gratuito. LINK

GROSSETO – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto a opera della Commissione Eventi Culturali nell’ambito delle proprie iniziative, ospiterà presso la propria sede la Mostra itinerante “Lo Spazio Morale – Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità” dal 9 al 18 ottobre che sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico della segreteria. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Sabato 17 ottobre inaugura la mostra dell’artista veronese Matia Chincarini, un originale archivio di fotografie stampate su legno d’acero e un video che racconta una storia fatta di amore e bellezza. Appuntamento dalle ore 17 alle 19 alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima, in vicolo del Ciambellano 7. LINK

PIOMBINO

PIOMBINO – Tutto pronto per l’edizione 2020 di Ottobre libri, la rassegna organizzata dalla Biblioteca civica Falesiana in collaborazione con Parchi Val di Cornia, la cooperativa Pleiades, Unitrè, Npl (?), il comitato soci Coop di Riotorto e le Librerie Coop, in adesione alla campagna di promozione della lettura e del libro della Regione Toscana. Un totale di 13 eventi, tutti a ingresso gratuito, pensati per tutte le fasce d’età. Domenica 18 ottobre alle 17.30 Laura Mancini presenta “Niente per lei” (edizioni e/o, 2020) a cura di Assaggialibri. LINK

SUVERETO – Nelle domeniche autunnali i Musei di Suvereto propongono una serie di appuntamenti dedicati ai bambini che si inseriscono nel ricco calendario di eventi “Autunno nel Borgo”, rivolto in particolare ai ragazzi e alle famiglie, organizzato dal Comune di Suvereto in collaborazione con i commercianti di Suvereto, Suvereto Wine, Parchi Val di Cornia, Ente Valorizzazione Suvereto. In particolare, al Museo della Rocca Aldobrandesca, domenica 18 ottobre, è previsto il laboratorio “Artisti a corte: dipingi la principessa e l’imperatore” rivolto ai bambini dai 5 anni di età. Il laboratorio inizierà alle ore 14.30 e alle ore 16.00 con un massimo di 10 partecipanti a turno. E’ obbligatoria la prenotazione entro le ore 14.00 di venerdì. LINK

ROCCASTRADA

SASSOFORTINO – Si torna a camminare con Terramare. Domenica 18 ottobre dall’abitato di Sassofortino (Roccastrada) vi incamminerete in un sentiero ad anello lungo l’antica via della transumanza senese, risalirete il fosso Bardellone, fino ad arrivare in prossimità del torrente Farma. Al ritorno visiterete l’abitato di Sassofortino accompagnati dalla guida turistica dell’associazione. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Torna la Festa del Marrone Santafiorese a Santa Fiora per tre week end di fila. Si inizia sabato 10 e domenica 11 ottobre per proseguire il fine settimana successivo del 17 e 18 ottobre, e concludere il 24 e 25 ottobre. L’evento nasce per valorizzare le ottime castagne che vengono raccolte nei boschi del Monte Amiata. LINK