Sport nelle palestre scolastiche: c’è il protocollo definitivo per le società

GROSSETO – Arriva ad una conclusione positiva il percorso portato avanti dal Comune di Grosseto in sinergia con le scuole e le realtà sportive locali. Presto le associazioni potranno tornare ad allenarsi negli impianti scolastici.

“Il dialogo che come Comune abbiamo voluto attivare tra scuole e associazioni sportive sta dando i suoi frutti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – Dopo aver lavorato un protocollo modello realizzato dalle società sportive, abbiamo recepito e acquisito le osservazioni delle scuole che abbiamo integrato in un protocollo definitivo d’intesa che definisce tutti gli aspetti legati all’utilizzo in sicurezza delle palestre in orario extra-scolastico.

Inoltre, il Comune ha voluto proporsi come soggetto responsabile per vigilare sulla regolare implementazione del protocollo sanitario.”

Il percorso continua anche in Provincia: l’Ente ha individuato un calendario per garantire alle associazioni sportive l’uso delle palestre senza sovrapposizioni con altre società. In più, sono stati raccolti i protocolli redatti dalle associazioni sportive in base alle singole palestre utilizzate. Spazio ora alle osservazioni da parte delle scuole.