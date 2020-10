Match casalingo per gli Juniores del Follonica Gavorrano, arriva il Team Nuova Florida

BAGNO DI GAVORRANO – Seconda di campionato per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, che ospiteranno i laziali del Team Nuova Florida 2005.

Dopo il buon punto conquistato all’esordio contro la Pianese, i ragazzi di mister Biagetti vogliono confermare quanto di buono fatto vedere sabato scorso. L’avversario si presenta come una squadra non facile da affrontare avendo vinto la prima giornata per 2-0 contro la Vis Artena.

Arbitrerà Marconi di Grosseto, coadiuvato da Lumetta e Paoli di Piombino. Il Fischio di inizio è alle 15,30.

Il programma della 2a giornata:

Foligno-Tiferno Lerchi

US Follonica Gavorrano-Team Nuova Florida

Monterosi-Pianese

Rieti-Montespaccato

Sinalunghese-Perugia

Trestina-Cannara

Vis Artena-Calcio Flaminia