La scuola avrà un tetto nuovo: al via i lavori

PIOMBINO – Sono in corso i lavori per il rifacimento del tetto del plesso di via Togliatti della scuola media Guardi: 216mila euro finanziati in parte grazie al bando ministeriale Pon per gli interventi di adeguamento degli spazi didattici in conseguenza dell’emergenza sanitaria, che ha destinato al Comune di Piombino 130mila euro, e, per i restanti, con risorse interne dell’ente.

Grazie a questo intervento, che sarà concluso entro la fine dell’anno, è stato possibile recuperare due aule per la riorganizzazione degli spazi didattici in ottemperanza alle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

“È uno degli interventi previsti nel pacchetto Re-Start scuola – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e Simona Cresci, assessore all’Istruzione – grazie al quale è stato possibile organizzare gli spazi scolastici in modo da consentire a tutti gli studenti di ricominciare la scuola in presenza e in aule idonee garantendo così tutti i servizi previsti e le attività collaterali. Un progetto imponente che ha impegnato gli uffici del Comune per molte settimane ma che ha consentito a tutti gli alunni piombinesi di ricominciare la scuola senza stravolgimenti nella loro quotidianità di studenti”.