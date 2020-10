Il Comune assume un architetto a tempo indeterminato. Arriva un nuovo concorso pubblico

CINIGIANO – L’architetto Francesco Scelzo, 44 anni, è stato assunto dal Comune di Cinigiano a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio.

L’amministrazione comunale rivolge al neo assunto i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio dell’Ente e, nell’occasione, anticipa la notizia di nuovo concorso pubblico.

«L’ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio è un ingranaggio strategico della nostra macchina amministrativa – commenta il sindaco di Cinigiano, Romina Sani; per questo, al fine di creare una struttura solida e stabile nel tempo, abbiamo avviato le procedure per bandire un altro concorso per l’assunzione di un istruttore tecnico a tempo indeterminato.

«L’obiettivo dell’amministrazione – continua Sani – è quello dare continuità alla programmazione del fabbisogno di personale, nei limiti delle nostre possibilità, per far sì che tutti i settori dell’ente possano rispondere, nel migliore dei modi, ai bisogni degli utenti e che il Comune sia capace di produrre progettualità e profitto sociale, inteso come benessere della comunità».