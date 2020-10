Coronavirus, salta anche la presentazione del progetto «Visit Capalbio in e-bike»

CAPALBIO – Annullato l’evento in programma per domani, sabato 17 ottobre, per presentare il progetto “Visit Capalbio in e-bike, progetto per una social media campaign”.

“Con i numeri sempre più preoccupanti dell’emergenza sanitaria siamo stati costretti ad annullare l’appuntamento di domani – spiega l’assessore al Turismo Gianfranco Chelini –. Molti dei partecipanti avrebbero dovuto spostarsi da diverse parte di Italia e per partecipare alla presentazione e, anche se con rammarico, annullare l’iniziativa ci è sembrato un atto di responsabilità. Speriamo di poter al più presto organizzare la presentazione formale del lavoro che gli studenti dell’Università Lumsa hanno realizzato per promuovere il nostro territorio attraverso i social”.

Il progetto “Visit Capalbio in e-bike, progetto per una social media campaign”, infatti, è stato promosso dall’associazione Mista, Mobilità intermodale sostenibile tutela ambiente, in collaborazione proprio con l’università Lumsa di Roma e l’agenzia di comunicazione Zig-Zag, con il patrocinio di Comune di Capalbio e Fondazione Capalbio.