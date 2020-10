Coronavirus, salta anche il Carnevaletto. Il sindaco: «Decisione inevitabile»

ORBETELLO – In Comune a Orbetello riunione tra amministrazione comunale e l’associazione Carnevaletto con i rappresentanti dei carristi.

“Ci siamo trovati tutti totalmente d’accordo – afferma il sindaco Andrea Casamenti- nel sospendere per il 2021 il Carnevaletto con la tradizionale sfilata dei carri”.

“La situazione Covid nazionale che giorno dopo giorno va peggiorando – aggiunge – le stringenti disposizioni normative in tema di sicurezza per le manifestazioni, il particolare periodo necessario per la preparazione dei carri e per le sfilate rendono assolutamente impossibile il Carnevaletto edizione 2021”.

“Ci siamo dati appuntamento a gennaio 2021 – conclude il sindaco – per verificare la situazione emergenziale in essere e la possibilità di eventuali iniziative alternative. Il Carnevaletto nella sua veste tradizionale lo riavremo nel 2022”.