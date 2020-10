Consiglio direttivo in casa Uisp: vari temi dal congresso territoriale alla ripresa delle attività

GROSSETO – Ultimo consiglio direttivo per la Uisp sotto la presidenza di Sergio Perugini. Nella sala conferenze della sede di viale Europa, rispettando il distanziamento e tutte le misure anti-contagio, una parte dei consiglieri si è ritrovata per trattare gli argomenti all’ordine del giorno: gli altri erano collegati in videoconferenza.

Si è parlato del prossimo congresso territoriale, attraverso il quale saranno rinnovati il consiglio e tutti i dirigenti della Uisp di Grosseto. L’ipotetica data del congresso, limitazioni per il Coronavirus permettendo, è quella di domenica 10 gennaio.

Affrontati anche i temi legati all’attività, con la ripresa dei corsi e delle discipline: la Uisp è riuscita a ripartire a pieno regime, impegnando tutta la sua macchina organizzativa per garantire ai propri soci e alle squadre, il diritto allo sport e al movimento, sempre nelle massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari. Uno sforzo organizzativo davvero importante, che permette allo stato attuale di portare avanti l’attività seguendo tutte le normative.