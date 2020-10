Circolo Pattinatori, battesimo di fuoco per Under 17 e Under 15 contro Viareggio e Sarzana

GROSSETO – Esordio stagionale per la formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Cielo Verde, impegnata sabato alle 16,45 sulla pista di Sarzana. I ragazzi allenati da Marco Ciupi cercheranno di iniziare nel migliore dei modi un campionato che mi vede al via con una formazione giovanissima. La rosa: Vittoria Masetti, Luca Peruzzi Squarcia (portieri), Leonardo Balducci, Lumi Burroni, Nikolas Dervishi, Tommaso Giusti, Francesco Masetti, Pier Francesco Montomoli.

Prima gara casalinga per gli Under 11 del Picchianti Lavanderia che, il successo per 4-1 di Forte dei Marmi, si misurano alle 11 di domenica con il Follonica. Un bel test per il quintetto guidato da Stefano Paghi.

Impegno interno anche per gli Under 17 del Cielo Verde di Marco Ciupi che domenica alle 15 ricevono la visita dei Pumas Viareggio. La società ha allestito una squadra che comprende atleti dal 2005 al 2007. La rosa: Lumi Burroni, Samuel Cardi, Dario Casini, Tommaso Giusti, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Luca Peruzzi Squarcia, Alessandro Sorbo, Tobia Maria Tognarini.