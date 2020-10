Camera di Commercio, arriva l’indagine per conoscere il gradimento sui servizi

GROSSETO – La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha avviato un’indagine aperta a tutti i suoi utenti, diretta a rilevare il gradimento dei servizi resi al pubblico, sia in presenza che online.

Possono compilare il questionario le imprese, le associazioni di categoria, i professionisti e tutti coloro che hanno fatto ricorso ai servizi della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

L’indagine – che tradizionalmente veniva svolta nelle due sedi di Livorno e Grosseto intercettando il pubblico – è adesso per la prima volta proposta in modalità online: conseguenza del fatto che il 2020 è stato l’anno del lockdown, delle limitazioni di accesso alle sedi causa Covid19, ma anche del grande impegno con il quale tutti i servizi della Camera di commercio sono comunque rimasti sempre operativi e in dialogo con il pubblico, anche da remoto. Proprio per questo, partecipare è molto importante, nell’ottica della crescita di un dialogo costruttivo tra cittadini ed ente pubblico.

Il questionario si trova nella home page del sito www.lg.camcom.it e compilarlo richiede pochi minuti. E’ possibile partecipare fino al 15 dicembre 2020. La referente è la responsabile del controllo di gestione, Beatrice Frediani.