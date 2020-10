Tromba d’aria abbatte gli alberi e una linea elettrica: i poderi restano senza luce

SATURNIA – Nella notte appena trascorsa, si è abbattuto un forte temporale sul territorio comunale di Manciano e una tromba d’aria ha colpito la zona di Pian di Palma, a Saturnia. È stata abbattuta una linea dell’Enel lasciando alcuni poderi senza luce. Sul posto sono al lavoro le squadre dell’Enel che stanno installando tre gruppi elettrogeni per il ripristino della corrente.

Sono stati abbattuti dal maltempo i tralicci dell’elettricità e alberi.

AGGIORNAMENTO DELLE 12,20

(intervento di Enel)

In riferimento alla tromba d’aria in Maremma, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, precisa che si è trattato di un albero, collocato fuori dalla fascia di competenza dell’azienda, abbattutosi su una singola linea elettrica di Pian di Palma che ha generato un disservizio per 13 utenze della zona.

I tecnici della società elettrica sono intervenuti sul posto e hanno ripristinato il servizio elettrico con l’installazione di un gruppo elettrogeno; adesso sono in corso le operazioni per la sostituzione del tratto di linea danneggiato senza ulteriori disagi per la clientela. E-Distribuzione segnala di non avere altri disservizi in corso nell’area.

L’azienda ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

