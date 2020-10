Pratiche edilizie, permessi a costruire: da oggi la richiesta si fa direttamente on line

FOLLONICA – Al fine di portare a compimento il processo di snellimento e smaterializzazione delle procedure conformemente alle vigenti normative in materia, già avviato da due anni, attraverso il percorso per l’attivazione di uno sportello telematico delle pratiche edilizie e l’uso di un gestionale dedicato a cui possono interfacciarsi professionisti e cittadini, oggi viene aggiunta una ulteriore tipologia di concessione, da richiedere direttamente on line: si tratta del permesso di costruire, una autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.

Da oggi quindi, per il Comune di Follonica, l’inserimento dei permessi di costruire verrà effettuato on line direttamente tramite il gestionale; sarà garantita comunque , fino al 30 ottobre 2020, la possibilità di inviare ancora le pratiche tramite pec, ma da novembre l’inserimento sarà solo on line.

Le modalità di registrazione ed inserimento dei permessi a costruire sono le stesse già seguite e attive per gli atri titoli, che adesso sono: agibilità, Cila, Scia, permessi di costruire in sanatoria e attestazioni di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni paesaggistiche semplificate, autorizzazioni vincolo idrogeologico.

Alla pagina web http://servizi.comune.follonica.gr.it/follonica/po/po pr login.php è presente la guida alla registrazione che abiliterà, poi, all’inserimento dati.

Per informazioni relative alla registrazione è possibile inviare una mail a:

fticci@comune.follonica.gr.it

spaladini@comune.follonica.gr.it